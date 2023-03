NXT: Axiom se integra a la lucha por el Campeonato Norteamericano en Stand & Deliver

El último lugar para enfrentar a Wes Lee por el Campeonato Norteamericano NXT se definió este martes en el último evento previo a Stand & Deliver.

Fue así que Axiom, Dijak, Jinder Mahal, Xyon Quinn, Dabba-Kato, Scrypts, Apollo Crews, Dante Chen, Nathan Frazer, Damon Kemp, Charlie Dempsey, Drew Gulak, Edris Enofé, Malik Blade, Odyssey Jones, Bryson Montana, Quincy Elliott, Javier Bernal, Oro Mensah y Hank Walker se enfrentaron en una campal para definir a quien ocupará ese lugar.

Al final, Charlie Dempsey, Axiom y Nathan Frazer eliminaron a Dabba Kato en grupo; después el enmascarado dejó fuera a Dempsey para queda mano a mano con Frazer para definir el combate y tras varios minutos de encuentro, Axiom consiguió sacar a Frazer con un par de ataques y lanzarlo fuera del ring.

Tras el combate, Wes Lee, Dragon Lee, Ilja Dragunov y JD McDonagh llegaron al ring para que los cinco luchadores del combate finalmente se encontraran.

