NXT: Así fue el regreso de Elijah (Elias) a WWE

En la más reciente edición de NXT, vimos una curiosa situación. Y es que en el shwo del 06 de mayo de 2025, emitido a través de The CW, ocurrió u nregreos inesperado a WWE. Se trata del regreso de quien alguna vez fuera conocido como Elías.

El muy popular y querido luchador, que tuvo un paso impresionante por WWE, pero que, finalmente, terminó sin oportunidades y siendo despedido. Elias retornó a WWE bajo su nuevo personaje, Elijah, el cual ha estado utilizado en los últimos años tanto en el mundo independiente, como en TNA Wrestling, empresa con la que firmó en febrero de este año.

Gracias a la alianza entre TNA Wrestling y NXT, Elijah apareció como la última persona en ingresar a la batalla campal de 25 hombres que buscaban convertirse en retadores al Campeonato NXT de Oba Femi en el especial NXT Battleground 2025.

Lucha que finalmente fue ganada de manera sorpresiva por Myles Borne. Los fans recibieron con cánticos de «Bienvenido a casa» a Elijah. Ya veremos si Elijah vuelve a aparecer en NXT a futuro.

WHO WANTS TO WALK WITH ELIJAH?!@_Iam_Elijah_ IS HERE FOR THE BATTLE ROYAL!! 🤯#WWENXT pic.twitter.com/RPjfiZmRod

