NXT anuncia fecha para Invasion

Durante la edición de NXT de esta semana, se produjo la invasión de varias estrellas de TNA en el programa, irrumpiendo en la lucha titular que tuvieron Trick Williams y Oba Femi, misma que culminó en descalificación. Esto marcó el primer paso de lo que sería una reedición de la historia que WWE protagonizó en el 2001, cuando estrellas de la extinta WCW llegaron al programa. Shawn Michaels lanzó una advertencia y las consecuencias podrían llegar muy pronto.

► Invasion tendrá luchas al estilo de Survivor Series

La WWE acaba de lanzar un anuncio importante durante el especial de NXT No Mercy en Fort Lauderdale, Florida, con Ava confirmando oficialmente lo que los fans solo habían soñado: se avecina una invasión. La Gerente General de NXT reveló que ella y Santino Marella, de TNA, mantuvieron intensas conversaciones para encontrar una solución, y ahora, el resultado es uno de los eventos intermarca más explosivos en la historia de la WWE.

“La relación entre NXT y TNA se ha fracturado gravemente. La semana pasada, durante el combate de título entre Trick y Oba, TNA Wrestling invadió NXT, lo que provocó el caos que todos presenciaron al salir del aire. Después de que esto ocurriera, Santino y yo hablamos durante horas, intentando encontrar una solución, y finalmente la encontramos.«

Ava confirmó que Invasion se llevará a cabo el martes 7 de octubre en vivo por CW Network, y el cartel ya incluye dos combates de eliminación al estilo Survivor Series, uno varonil y otro femenil, y los equipos se anunciarán este martes después de que Ava y Santino hagan sus selecciones.

Además, Ava anunció que los Campeones en Parejas NXT, Dark State, se enfrentarán a The Hardy Boys, ostentando los Títulos en Parejas TNA, en un duelo de título vs título, el ganador se lo lleva todo; sin política, solo una guerra de parejas.

También se confirmó una revancha entre Trick Williams y Oba Femi por sus respectivos títulos individuales. Pero esta vez, nadie podrá estar en el ringside y dijo que «debe haber un ganador». Sin embargo, probablemente la reciente vistoria y consecución del Campeonato NXT por parte de Ricky Saints en el estelar del evento puede generar alguna alteración en los planes, por lo que habrá que estar atentos a ver cómo se desarrollan los eventos en estos días.