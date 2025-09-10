WWE NXT 16 de septiembre 2024: Cartelera y luchas confirmadas para la próxima semana

En la pasada edición de NXT pudimos ver un adelanto del cartel que tendrá lugar la próxima semana, cuando NXT realice un show en vivo desde la Full Sail University en Winter Park, Florida, en un episodio especial que se denominará Homecoming.

Y sí, homecoming, de regreso a casa. Por lo que la función contará con la presencia de varios luchadores que en el pasado ayudaron a hacer grande la marca de NXT y darle el poder, el nombre y la relevancia que tiene ahora y mantiene de la mano de Shawn Michaels.

► Resumen rápido de la más reciente edición de WWE NXT del 09 de septiembre de 2025

Esta semana, en NXT, la Gerente General, Ava Raine, se cansó de Oba Femi y Ricky Saints y los mandó a que se dijeran todo lo que tuvieran que decirse la próxima semana, en un segmento de The Grayson Waller Effect, en donde Grayson Waller será el moderador de su careo.

Sumado a esto, Tyler Breeze reapareció de la nada en NXT, marca en donde estuvo por última vez en 2021. Llegó para tomarse una selfie con un Ethan Page tirado en la lona tras ser derrotado por Tavion Heights en una lucha de banderas. Breeze buscará quitarle el Campeonato Norteamericano NXT al «All Ego», quien ahora se la pasa molestando tanto a luchadores y fans con su bandera de Canadá.

Además, al inicio del show, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa aparecieron para mostrar su molestia por la forma en que los jóvenes estaban tratando a NXT y a la historia de la marca. Por eso, Carmelo Hayes y el actual Campeón Mundial TNA Wrestling, Trick Williams, salieron a hacerle frente y se programó lo que Hayes denominó correctamente una lucha generacional.

Y, finalmente, lo más sorprendente que ocurrió anoche fue cómo la actual Campeona WWE, Tiffany Stratton, la ex Campeona Mundial, Rhea Ripley, y «La Primera» Stephanie Vaquer, aparecieron para hacer frente a The Fatal Influence. Todas las ex Campeonas NXT lucharán en un combate de relevos australianos ante Fallon Henley, Jazmyn Nyx y su líder, la actual Campeona NXT, Jacy Jayne.

► Cartelera WWE NXT 16 de septiembre de 2025

1- LUCHA GENERACIONAL: #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. Trick Williams y Carmelo Hayes

#DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. Trick Williams y Carmelo Hayes

«All Ego» Ethan Page (c) vs. Tyler Breeze

vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Jazmyn Nyx) Oba Femi y Ricky Saints estarán como invitados de Grayson Waller en The Grayson Waller Effect.