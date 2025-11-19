NWA tiene nuevo Campeón Mundial de Peso Completo: Silas Mason

Últimamente, NWA sólo vuelve a estar en boga de la comunidad luchística por dos posibilidades: alguna decisión creativa desafortunada o algún asunto donde esté involucrada WWE o AEW. Y bajo esta coyuntura, los reinados extensos de un campeón más que estabilidad le reportan aún menos atención.

Bastante triste, porque el trabajo de Thom Latimer como máximo monarca de NWA ha sido muy meritorio, defendiendo las 10 libras de oro un total de 33 veces desde que se hiciera con ellas el pasado año en NWA 76, no sólo dentro de la promotora y sobre suelo estadounidense. También en UK, durante un show de ICW, o en Canadá, siendo parte de dos eventos de MLP.

Y ayer, a modo de cierre de círculo, durante la última parte de NWA 77, grabada el pasado 16 de agosto en The Paramount (Huntignton, New York, EEUU) y emitida vía Roku Sports, Latimer tuvo la última de sus defensas, ante Silas Mason, quien lo destronó tras un intenso duelo donde con todo, el inglés demostró el porqué de su longeva ostentación, no sucumbiendo ante el remate de su rival, el Thrillride. Latimer pudo cambiar su suerte y retener la correa, pero acabó por recibir un segundo Thrillride que, esta vez sí, lo dispuso para la cuenta de tres.

Mason inició su andadura en NWA allá por 2022, y el Campeonato Mundial de Peso Completo supone su tercera conquista, tras el Campeonato Nacional de Peso Completo y el Campeonato de Peso Completo de JCP Southeast. «Thrillbilly» retó a Latimer en septiembre, y en su segunda tentativa por la gran presea de NWA, luego de caer ante EC3 el pasado año, se ha hecho con ella.

► Resultados NWA 77: Part 5

Esta quinta parte de NWA 77, serie de episodios especiales de NWA Powerrr por el aniversario de la promotora, también albergó la coronación de nuevos monarcas de duplas. He aquí sus resultados completos.

LUCHA CALLEJERA: El Dragón Nihan derrotó a Max The Impaler.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS NWA: The Inmortals (Kratos y Odinson) derrotaron a Mike Knox y Trevor Murdoch (c) para ganar el título.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO NWA: Silas Mason derrotó a Thom Latimer (c) para ganar el título.

