Nunzio: «Quería una lucha más larga en WWE NXT»

16 años después, Nunzio volvió a luchar en WWE. Lo hizo contra Tony D’Angelo en disputa de Campeonato de Norteamérica en el episodio de NXT de 6 de noviembre. No es que el veterano haya estado sin competir desde 2008 -en su último combate televisado (realizaría dos más en house shows) se unió a Batista, Funaki y Colin Delaney contra Edge, Chavo Guerrero, Zack Ryder y Curt Hawkins en SmackDown- pues bajo el nombre de Little Guido ha estado trabajando como independiente en TNA, MLW o GCW.

► Nunzio luchó en NXT

¿Y cómo fue su experiencia de regreso a la compañía donde fue dos veces Campeón de Peso Crucero? De ello habló en Busted Open Radio:

«Me pareció genial. En realidad, fui con Francine. Ella no conocía a nadie y dijo: ‘Quiero ir contigo.’ Le dije: ‘Honestamente, yo sé quiénes son, pero tampoco conozco a nadie.’ Todos fueron muy amables y respetuosos. Hablé con algunos chicos y siempre trato de ayudar en un par de combates. Hablé con algunas personas, tratando de conseguir mi propio combate. Fue un poco más corto de lo que quería (poco más de dos minutos). Algunos se pasaron un poco de tiempo y cosas así. No me pagan por horas. Que le quiten algunos minutos, no pasa nada. Me encanta cuando dicen, ‘Lo siento, te corté dos minutos.’ Bueno, entonces hago tres. Todo está en lo que haces en esos cinco o seis minutos».

La primera vez que Nunzio fue monarca en la división más liviana tuvo un reinado de 68 días de agosto a octubre de 2005. Destronó a Paul London, quien recientemente se acordaba de luchar con John Cena en Velocity, y fue destronado por Juventud Guerrera en No Mercy; entre medias, defendió ante Jimmy Jacobs. La segunda vez con el título fue únicamente de 7 días en noviembre de ese mismo año, recuperándolo de manos del enmascado de México y perdiéndolo de nuevo ante él mismo.

Nunzio will be returning to the ECW ARENA THIS SHOW IS GOING TO BE INSANE MAN #WWENXT pic.twitter.com/j9NobqV4n9 — FADE (@FadeAwayMedia) October 30, 2024