Número previsto de luchas para WrestleMania 41

Ha puesto la directa ya WWE hacia WrestleMania 41, cuando tradicionalmente esta semana debería ser la del magno evento, que de manera inusual en 2025 tendrá lugar casi ya a finales de abril. Y ahora podemos hacernos mejor idea sobre cuál será su cartel.

Según publica Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter, WWE prevé concretar un total de 14 luchas para WrestleMania 41, entre ambas jornadas. Véase, un número idéntico al de WrestleMania XL, que presentó siete en cada noche.

Como consecuencia del episodio de SmackDown visto anoche, se dieron importantes actualizaciones al respecto: Kevin Owens vs. Randy Orton queda fuera por lesión del primero, Naomi se medirá a Jade Cargill, LA Knight defenderá el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Jacob Fatu y la dupla Liv Morgan & Raquel Rodriguez hará lo propio con el Campeonato Femenil de Parejas WWE frente a la pareja ganadora de un «Gauntlet» que se disputará el próximo viernes.

Seguidamente, así queda provisionalmente el menú de WrestleMania 41, cita a celebrarse el 19 y 20 de abril desde el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada, EEUU).

[19 de abril]

[20 de abril]

[Jornada por definir]

