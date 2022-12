A través de dos fuentes distintas, hace unos días nos hacíamos eco en que William Regal habría tenido ya sus últimos días en AEW, bajo la premisa de que el contrato que lo ligaba a la compañía que dirige Tony Khan culminaba en este mes de diciembre. La situación tomó más forma luego de que MJF, el hombre a quien el británico ayudó a ganar el Campeonato Mundial AEW, lo traicionara en el reciente AEW Dynamite.

Hace pocas horas, reproducíamos las declaraciones de Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Radio, quien indicó que William Regal efectivamente está fuera de AEW y que el miercoles efectivamente tuvo su despedida. Un nuevo informe de Fightul confirma lo dicho por Meltzer.

As rumored, William Regal is effectively done with AEW, https://t.co/jy8u49QleA is told.

More details for subscribers coming soon pic.twitter.com/WoDUKt60Vl

