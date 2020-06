Con la decisión del señor Vince McMahon de descabezar a Paul Heyman como Director Ejecutivo de WWE Monday Night Raw, muchos planes que Heyman tenía, especialmente el empuje de muchas Superestrellas WWE, han quedado en el olvido. Sin embargo, habría una Superestrella que podría considerarse salvada... al menos por unas cuantas semanas. Se trata de nada más y nada menos que Apollo Crews, el actual Campeón de los Estados Unidos

► Los planes para Apollo Crews, ¿una manera de salvarlo o hundirlo?

En las últimas horas, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, el periodista Dave Meltzer dice que en Raw hubo un pequeño adelanto de lo que podríamos ver en un futuro, dado que MVP ofreció sus servicios a Crews para ser su manejador, luego de que este derrotara a Shelton Benjamin, lo que podría generar la unión ruda entre MVP y Crews. Estas fueron otras de sus palabras:

"No me sorprendería si eso termina sucediendo porque cuando tuvo la lesión en la rodilla, creía que la idea era que volviera como rudo y me llegaron a decir que podría suceder. Realmente no lo habían decidido en ese entonces. Pero, ahora, viendo lo que vimos en Raw, creo que es una insinuación de que él puede virar para el otro lado del camino en un punto no muy lejano".

Por ahora, no se sabe qué pasará con Apollo, si perderá su sonrisa de comercial televisivo de crema dental para fruncir el cejo y convertirse en un violento campeón. Recordemos que el plan de Paul Heyman era que MVP manejara a un campeón mundial, en específico Bobby Lashley, pero con su salida, todo cambia. ¿Qué hará el señor Vince McMahon?