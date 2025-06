Nuevos detalles surgen sobre el regreso de R-Truth

La noticia más importante de Money in the Bank no fueron ni los ganadores del maletín ni el cotneo de tres de Cody Rhodes sobre John Cena, sino el regreso de R-Truth a la WWE, luego de que el público se pasara toda la semana pidiendo su regreso. Triple H intentó disimular el impacto del sorprendente regreso del veterano, restándole importancia con un «Es parte del espectáculo, hombre», pero lo cierto es que tanto el luchador, como Cody Rhodes (durante el post show) dieron versiones en contrario, en una situación que obligó a la compañía (aparentemente) a cambiar sobre la marcha e insertar al veterano en el estelar del evento.

► Nick Khan contactó personalmente a R-Truth

A medida que pasan las horas, surgen nuevos detalles en torno al regreso de R-Truth, y las opiniones en el internet no se han hecho esperar tampoco. Al respecto, un nuevo informe de Fightful Select da cuenta que el veterano luchador de 53 años aparentemente no quería saber nada de la compañía tras su despido (e incluso algunos ya lo veían con rumbo a TNA), pero tuvo que Nick Khan personalmente irlo a buscar para negociar su retorno.

«R-Truth ignoró los múltiples intentos de la WWE a lo largo de la semana para reconectarse. A pesar de los esfuerzos de la compañía, permaneció en silencio hasta que Nick Khan lo contactó personalmente y lo llamó para negociar un nuevo acuerdo.»

Acuerdo que, como apuntábamos previamente, fue suscrito en las últimas 72 horas, creando el ambiente ideal para un regreso (opacando al propio combate en sí), que habrá que ver cómo lo maneja WWE a partir de ahora, teniendo en cuenta que, en un detalle no menor, lo hará usando su nombre real, Ron Killings.