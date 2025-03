Nuevos detalles sobre la pelea entre Jade Cargill y Shayna Baszler

El 7 de marzo cayeron varios reportes nada honrosos sobre la reputación de Jade Cargill tras bambalinas.

Por un lado, que entre sus compañeras no era santa de su devoción.

Por otro lado, su pelea detrás de cámaras contra nadie más y nadie menos que Shayna Baszler.

Pues bien.

Se ha filtrado nueva información sobre lo anterior, nuevos detalles de la pelea entre Baszler y Cargill.

Bajemos que el chisme es el pegamento que nos une como sociedad.

Empecemos con que según lo reportado por Sean Ross Sapp de «Fightful Select», el problema surgió en su lucha en Clash at the Castle.

En la más reciente entrega del boletín del «Wrestling Observer Newsletter», Dave Meltzer explicó de la a a la z qué ocurrió.

“El problema fue que otras mujeres afirmaban que, cuando había fallos en el ring, Cargill culpaba a la otra persona y era irrespetuosa. Un incidente descrito por Sean Ross Sapp fue cuando Cargill, después del problema, dijo que Baszler no sabía trabajar, lo que obviamente no le cayó bien a nadie. La confrontación específica ocurrió cuando Cargill señaló un moretón en su brazo y le dijo a Baszler que debía aprender a trabajar. Baszler respondió que, si realmente estuviera peleando en serio, ambas lo sabrían «.

Llegaría así el cara a cara.

“Más tarde, cuando Cargill siguió culpando a otras por los problemas en sus combates, Baszler se le acercó y la confrontó. No fue un asunto de una sola persona, pero Baszler sí fue a hablar con ella sobre el tema. Eso no mejoró la situación, ya que, según una fuente que presenció el altercado, Cargill se le puso cara a cara y Baszler claramente no iba a dar un paso atrás. Otros talentos presenciaron la escena, y tanto ellos como la directiva intervinieron para separarlas. Luego, Baszler fue llamada para trabajar con el equipo de producción en los spots clave de su combate televisado esa noche. No ocurrió nada más significativo después de eso».