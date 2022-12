Nuevos detalles acerca de la lesión de Adam Page

Adam Page se lesionó mientras luchaba contra Jon Moxley por el Campeonato Mundial AEW en el Dynamite del 18 de octubre. Mes y medio aproximadamente después de lo sucedido, el «Hangman» hizo su retorno esta semana para comenzar su venganza contra su entonces oponente. Los dos se golpearon con todo tanto en el escenario como tras bastidores como paso previo entendemos a un nuevo combate entre ellos. Pero antes de seguir con esta historia volvemos al momento en que se lastimó porque tenemos nuevos detalles.

► La lesión de Adam Page

Nuevos detalles que provienen Tony Schiavone (vía Ask Tony Live). El entrevistador de All Elite Wrestling cuenta qué fue lo que sucedió en torno al accidente.

«Alguien (entre bastidores) se puso en contacto conmigo y me dijo ‘¿está gravemente herido?’ y yo no sabía, porque cuando llegué atrás ya lo habían llevado al hospital. Pero mi pensamiento original fue ‘no es el cuello’ porque si hubiera sido el cuello, habrían tardado mucho en moverlo. Prácticamente lo revisaron, lo pusieron en una camilla y lo movieron más rápido de lo que lo hubieran movido si hubiera tenido una lesión en el cuello. Entonces, supe que no era una lesión en el cuello».

Qué va a pasar ahora con Adam Page es una incógnita más allá de su rivalidad con Jon Moxley pero quizá no solo quiera intentar vengarse de «MOX» sino también una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial AEW que ahora tiene MJF. Aunque antes todo parece indicar que este va a enfrentar a Bryan Danielson. Puede que cuando ambas historias terminen sí tenga el «Hangman» la posibilidad de recuperar el título. Pero antes veremos si vence a Moxley para tener un argumento para pedir una lucha.

¿Os gusta que Adam Page volviera para vengarse de Jon Moxley?