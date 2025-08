La promoción del cartel de Forbidden Door 2025 arrancó hace dos meses, cuando supimos que Hiroshi Tanahashi disputaría allí su último combate sobre suelo británico. Y desde entonces, se mantiene la incógnita sobre quién o quiénes serán sus rivales, pero por otra parte, el show ya ha definido dos encuentros, como pudimos comprobar anoche.

Athena anunció que sin mayor dilación, canjearía en Forbidden Door 2025 su oportunidad titular por el Campeonato Mundial Femenil AEW lograda en All In: Texas, y la empresa lo hizo oficial. El miércoles, durante Dynamite, Athena puso de espaldas planas a Toni Storm como parte de un choque de duplas junto a Billie Starkz y Alex Windsor, respectivamente.

Mientras, Swerve Strickland buscará acabar con el reinado de Kazuchika Okada como Campeón Unificado AEW, quien se coronó en All In: Texas al imponerse a Kenny Omega, entonces Campeón Internacional AEW. El único precedente entre Strickland y Okada tuvo lugar en el Dynamite del 17 de julio de 2024, lucha que acabó en descalificación por las interferencias de varias estrellas.

El próximo 24 de agosto, desde la O2 Arena en Londres (Inglaterra), tendrá lugar Forbidden Door 2025, cuyo menú luce así provisionalmente.

#ForbiddenDoor

LIVE on PPV

Sunday, 8/24

AEW World Women’s Championship

«Timeless» Toni Storm vs Athena

Timeless vs Forever!

ROH Women’s World Champion @AthenaPalmer_FG wants her golden flowers in London when she executes her contract against «Timeless» Toni Storm, LIVE on PPV! pic.twitter.com/UwY2CXPrw5

— All Elite Wrestling (@AEW) August 1, 2025