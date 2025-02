Nuevos clasificados para las luchas en la Cámara de Eliminación

Camino hacia Elimination Chamber: Toronto, los episodios semanales de WWE hasta tal cita están siendo especialmente relevantes por albergar luchas clasificatorias para los combates que dan nombre al evento. Y ayer, SmackDown albergó tres.

Del lado femenil, Bianca Belair y Alexa Bliss entrarán en la Cámara de Eliminación en pos de hacerse con una oportunidad titular sobre la mesa para WrestleMania 41, tras vencer a Piper Niven y Candice LeRae, respectivamente. Belair salió triunfadora de la edición de 2022, mientras Bliss hizo lo propio en 2018.

Y como representante varonil, Drew McIntyre se suma a la contienda, luego de triunfar en una Triple Amenaza contra LA Knight y Jey Uso, donde el otrora Eli Drake recibió la cuenta de tres. McIntyre ganó la entrega de 2021.

Este próximo lunes, en Raw, veremos otros tres encuentros clasificatorios: Rey Mysterio vs. Logan Paul, Bayley vs. Lyra Valkyria y Raquel Rodriguez vs. Roxanne Perez. Y en la siguiente edición de SmackDown, dos: Braun Strowman vs. Jacob Fatu vs. Damian Priest y Naomi vs. Chelsea Green.

Elimination Chamber: Toronto llega el 1 de marzo, desde el Rogers Centre de la ciudad homónima. Seguidamente, su cartel provisional.

.@DMcIntyreWWE has punched his ticket to #WWEChamber! ⛓️🔥



🎟️ https://t.co/Hv688zalkv pic.twitter.com/RdsY6ildzO