Sigue el misterio con los códigos QR que estarían relacionados a Uncle Howdy y su regreso a WWE como líder de un nuevo grupo denominado Bray Wyatt Intellectual Property. El caso más reciente ocurrió el día de ayer, cuando el Uncle Howdy se tomó el sitio web oficial de WWE.

Lo hizo por medio de un banner que los fanáticos fácilmente pudieron ver al acceder al sitio web oficial de WWE. Al dar click en «Leer más», los fanáticos obtuvieron un mensaje bastante críptico y hasta siniestro de parte del Uncle Howdy, haciendo referencia a que una masacre viene en camino. Este fue el nuevo y miedoso mensaje de Uncle Howdy a WWE:

► El Uncle Howdy se tomó el sitio web de WWE

“Hola. Me gustaría contarles una historia. Una historia sobre el valor. A menudo equiparamos el valor con la utilización. Eso no es así. Si un billete está arrugado, ignorado y tirado a un lado, ¿pierde su valor? Por supuesto que no. Simplemente, está en manos de los ignorantes.

«A menudo nos devaluamos a nosotros mismos como resultado de la ignorancia de quienes nos rodean. Sus palabras nos definen. Yo mismo he sido culpable de esto. He dejado que las expectativas de otros determinen mi autoestima.

«Pero una vez que me di cuenta de mi llamado, las palabras de los detractores comenzaron a caer en oídos sordos. No soy nadie. Soy todos nosotros. Cuando te liberas de las ideas preconcebidas de otros…de las MENTIRAS…te liberas. Acepté mi llamado.

«Solo entonces pude liberar a los demás. Seguimos las Palabras del Rojo y ahora vemos. Les ofrezco una última oportunidad de redención. No tiene que ser así. La cueva ya no puede existir. Vamos a quemarla hasta los cimientos. Una masacre se avecina. 168 / 197”.