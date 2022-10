Nuevo retador de Gunther se definirá en un Fatal 4 Way

WWE continúa avanzando en sus historias de cara Crown Jewel este 5 de noviembre en Arabia Saudita, y una de las más importantes, sin duda, es la que involucra al Campeonato Intercontinental, luego de que Gunther defendiera su título ante Sheamus la semana pasada, aunque este último no estuvo muy conforme con la forma en cómo se dio el resultado.

Al respecto, WWE anunció hace pocas horas que el episodio de SmackDown de esta noche tendrá una Fatal 4 Way para definir al siguiente retador de Gunther. Sheamus, Ricochet, Karrion Kross y Solo Sikoa lucharán para determinar quién luchará por el Campeonato Intercontinental. No se aclaró cuándo se llevaría a cabo el combate titular.

.@WWESheamus, @KingRicochet, @realKILLERkross and @WWESoloSikoa will battle it out TONIGHT in a chaotic Fatal 4-Way Match for a future #ICTitle opportunity!#SmackDown pic.twitter.com/bY5tRW6uLB

