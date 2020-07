nuevo personaje de Braun Strowman

Como ha ocurrido con cada combate cinematográfico protagonizado por Bray Wyatt en los últimos meses, el que tuvo lugar el domingo en Extreme Rules sigue dando de qué hablar.

Y Wrestling Inc. (medio que por cierto, dijo que este combate luciría como una mezcla entre Terminator y Friday the 13th) no desaprovechó la oportunidad de preguntar a Jimmy Korderas, antiguo árbitro de WWE cuyos análisis de la actualidad de la compañía no tienen desperdicio.

«Disfruté algunas partes. Pero fue un poco... ¿hacia dónde vas ahora? Esa es la cosa y entiendo que habrá que esperar hasta algún anuncio en WWE.com o hasta SmackDown para averiguar si Braun Strowman no se ahogó. «Me gustaron los pequeños detalles, como cuando tuvieron al viejo Braun enfrentándose al actual Braun. Desde un punto de vista cinematográfico y narrativo, entiendo que fue una concesión a la fantasía. Eso es lo que estamos viendo en estos combates cinematográficos. «Lo malo de este Swamp Match es que tuvimos el Taker-Styles en WrestleMania, que todo el mundo toma ahora como referencia y estándar. Y va a ser complicado estar a la altura de aquello».

nuevo personaje de Braun Strowman

► El monstruo entre hombres del pantano

Pero lo interesante llegó cuando Nick Hausman planteó a Korderas la posibilidad de que Strowman volviera cambiado de esa yincana pantanosa.

«Todo lo que puedo decir es que espero que estés en lo cierto, amigo mío. Es todo lo que puedo decir, porque ahora mismo, hay algo en Strowman que falla. Ese es el gran objetivo, poder conectar e invertir en estos personajes. Y debido a que algo falla en Braun, no conecto con él. «Con todos mis respetos a Braun, que estuviera jadeando durante cinco minutos mientras estaba atado a una silla... En Friday Night SmackDown hace algunas semanas, cuando hizo una promo... no marcaba los tiempos. Para mí, hay algo que falla en el personaje de Braun [...]»

Como dije en una nota de hoy, WWE pudo haberse ahorrado el "Wyatt Swamp Fight", que lució más similar a una larga promo que a un combate en sí. Asimismo, redundó en lo que ya intuíamos tras el combate que Wyatt y Strowman disputaron en Money in the Bank 2020: que "The Fiend" haría acto de presencia para intentar destruir a Strowman.

Desde la coronación de Strowman venimos señalando que SummerSlam 2020 supondría el escenario donde Wyatt recupere el Campeonato Universal, y la historia parece encaminarse hacia estos derroteros, con o sin una nueva versión de "The Monster Among Men".