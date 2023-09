Nick Khan, tajante: «El nuevo John Cena no existe»

WWE intentó durante años que Roman Reigns fuera un nuevo John Cena pero el proyecto fue un fracaso. Nunca pudieron convertirlo en una estrella favorita de los fans porque estos no lo permitieron. Entre otras cosas, porque The Tribal Chief nunca tuvo el carisma de The Champ. Al final encontró otro camino para alcanzar la cima.

Pero no solo se ha hablado del samoano sino que han surgido otros nombres, como el de Julius Creed, luchador de NXT: «En casi 50 años en la industria de la lucha, he visto solo unos pocos luchadores que tienen tales personalidades tan poderosas que cuando llegan a un cuarto, todos saben que esa persona ha arribado. Jacob Kasper tiene ese tipo de personalidad, y me recuerda en varios aspectos a un joven John Cena», decía Gerald Brisco en 2021.

► «El nuevo John Cena no existe»

Pero parece que finalmente la compañía se ha rendido en esa búsqueda. O eso da a entender Nick Khan en su reciente aparición en The Bill Simmons Podcast.

«Cuando tienes a alguien como John Cena, parte de la diversión está en encontrar al próximo John Cena. Pero no hay un próximo John Cena. El siguiente nunca se parece al anterior. Si observas en UFC, ocurre lo mismo… A veces, una persona o una entidad se obsesiona con la idea de ‘Este será nuestro próximo fulano de tal’. Nunca he visto que eso funcione. LA Knight es el primero y único LA Knight, y eso es parte de por qué creemos que está conectando con la audiencia».

Como leemos, el presidente de WWE elogia a LA Knight, que de algún modo también podríamos ver como un sucesor de John Cena debido a su carisma y manejo del micrófono. En su caso, puede que lo que sea un problema en ese sentido, es su edad. No obstante, no está impidiendo que cada vez tenga una posición mejor.