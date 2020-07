Charlotte Flair ha estado echando un repaso a su ilustre carrera, aprovechando el tiempo de descanso en el que se encuentra debido a una cirugía plástica, e inclusive uno de los momentos que recordó fue cuando enfrentó a Alexa Bliss en un mano a mano de Campeona contra Campeona en Surviror Series 2017 en un combate de 15 minutos del cual salió victoriosa La Reina. Flair mostró una imagen de cómo Vince McMahon las abrazó a ambas tras bastidores después de dicho combate.

Recientemente, Alexa Bliss reveló que su lucha favorita y la que más disfrutó en su carrera como Superestrella de WWE, fue aquella que sostuvo en Survivor Series 2017, y así lo hizo saber en su cuenta de Twitter, donde agradeció a La Reina.

Después del mensaje de Little Miss Bliss sobre su encuentro favorito, Charlotte Flair dejó en claro que quiere tener una secuela de este buen encuentro en algún momento en el futuro.

Can’t wait to do it again woman ♥️♥️

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 14, 2020