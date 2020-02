Hace pocos días, el Wells Fargo Center en Filadelfia anunció un encuentro dentro de la Cámara de eliminación varonil con superestrellas de SmackDown, cuyo ganador desafiaría al Campeón Universal WWE «The Fiend» Bray Wyatt en WrestleMania 36.

Ahora resulta que Wyatt no es el campeón, sino Goldberg, y este apareció en el segmento inicial del último Friday Night SmackDown para ver «quién era el siguiente» que se atrevía a retarlo. Apareció Roman Reigns y se concretó el reto entre ambos para WrestleMania 36. Bastaron tres palabras («Soy el siguiente») para echar abajo el anuncio previo. No obstante, en su momento informábamos de un reporte que indicaba el encuentro anunciado por la Arena todavía no era oficial.

► Nuevo encuentro programado para Elimination Chamber 2020

Con el anuncio oficial de Goldberg vs. Roman Reigns para WrestleMania 36, significa que ya no habrá lucha dentro de la cámara de la eliminación para determinar al retador número uno al Campeonato Universal WWE. Sin embargo, el público no ha quedado con las manos vacías, ya que WWE ha confirmado un segundo encuentro en la Cámara de Eliminación para el próximo PPV Elimination Chamber 2020.

Este nuevo encuentro verá a los nuevos campeones de pareja SmackDown, The Miz y John Morrison, defendiendo sus títulos contra otros 5 equipos de la marca azul: The Usos, Robert Roode y Dolph Ziggler, Heavy Machinery, Lucha House Party y The New Day, quienes perdieron los títulos en Super ShowDown en Arabia Saudita el jueves.

Elimination Chamber 2020 tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo desde el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania. Este será el último PPV antes de WrestleMania 36.

Anteriormente se anunció a Natalya vs. Liv Morgan vs. Shayna Baszler vs. Asuka vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan en la Cámara de la eliminación femenil para determinar la próxima retadora de la Campeona Raw Becky Lynch, con quien se enfrentará en Wrestlemania 36.

Con lo ocurrido este viernes, el cartel de Elimination Chamber 2020 hasta el momento queda de la siguiente manera:

CÁMARA DE LA ELIMINACIÓN FEMENIL

Natalya vs. Liv Morgan vs. Shayna Baszler vs. Asuka vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN – CÁMARA DE LA ELIMINACIÓN

The Miz y John Morrison vs. Heavy Machinery vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. Lucha House Party vs. The Usos vs. The New Day

LUCHA EN DESVENTAJA 3 CONTRA 1 POR EL CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE

Braun Strowman vs. Shinsuke Nakamura, Cesaro y Sami Zayn