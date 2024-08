Nuevo combate titular establecido para AEW All In 2024

El Campeonato Mundial de Tríos AEW quedó de nuevo como corona independiente tras una breve unificación con el Campeonato Mundial de Tríos ROH. Dada la baja de Jay White y el intento de Bang Bang Gang por seguir defendiendo la presea bajo la regla «freebird», Christopher Daniels desposeyó a estos de tal estatus el pasado 13 de julio.

Dustin Rhodes y The Von Erichs conquistaron las correas vacantes de tercias de ROH en Death Before Dishonor, mientras Bang Bang Gang tuvieron la oportunidad de recuperarlas en un choque contra The Patriarchy en el episodio de Collision de hace dos semanas. Pero Christian Cage, Killswitch y Nick Wayne acabaron por imponerse.

Un reinado que quizás sólo se extienda hasta All In 2024, porque durante el más reciente episodio de Collision, The Patriarchy y Bang Bang Gang tuvieron una confrontación, a la que se sumó The House Of Black, quienes también mostraron sus intenciones de recuperar la corona que ostentaron en 2023. Ante la cercanía del PPV británico, se supone este ejercerá como escenario para la lucha entre estas facciones.

► Cartel provisional de AEW All In 2024

Paso a recordarles cómo luce actualmente el menú luchístico de AEW All In 2024, que tendrá lugar el 25 de agosto desde el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra).