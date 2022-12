Nuevo combate para Winter Is Coming

No se ven todos los días en AEW rivalidades femeniles que guarden considerable narrativa. Y en el caso de la que mantienen Ruby Soho y Tay Melo, ese intríngulis se dio de forma involuntaria.

Durante la Zero Hour de All Out 2022, Soho unió fuerzas con Ortiz para enfrentar a Melo y Sammy Guevara por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Y allí, el remate de Melo le provocó una fractura en la nariz a Soho, poniéndola de espaldas planas para la cuenta de tres, con la consecuente retención del oro.

Suceso que Soho no ha olvidado, pues en su reaparición la semana pasada, fue directa hacia Melo para cobrarse vendetta. Y AEW le dará la oportunidad de consumarla dentro de cuatro días, cuando se mida de manera formal en mano a mano a Melo en la edición especial de Dynamite denominada Winter Is Coming.

Este encuentro se convierte en el cuarto anunciado ya para Winter Is Coming, capítulo que tendrá lugar desde el Curtis Cullwell Center de Garland (Texas). He aquí su cartel provisional.

•Winner takes All for the #AEW World Title & Dynamite Diamond Ring: @the_MJF v @starkmanjones

•Best of 7 Series Match 4: #theElite (1-2) v #DeathTriangle (2-1)

•@realrubysoho v @taymelo

•#HouseOfBlack return to action! pic.twitter.com/L4vvxOqNak