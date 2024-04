Nuevo combate añadido a la «Zero Hour» de AEW Dynasty

Algunos seguidores están expresando esta semana su deseo de que el cartel de AEW Dynasty sea demasiado amplio y así cada una de las prometedoras luchas programadas goce de bastantes minutos. Y por ahora, AEW satisface tales deseos.

Porque los más recientes anuncios para el PPV se adscriben a su «Zero Hour», tanto los hechos en Dynamite como el último revelado ayer vía redes sociales: Trent Beretta vs. Matt Sydal.

Allá por finales de los 2000 e inicios de la década de los 10, Beretta y Sydal forjaron una amistad durante la etapa de ambos en Florida Championship Wrestling, y esta se ha hecho presente en AEW, pues han hecho dupla en alguna ocasión.

Aunque el verdadero sentido del combate que nos ocupa será impulsar a Beretta, ahora rudo y enfrascado en una rivalidad con Orange Cassidy, quien a su vez tiene lucha también en la «Zero Hour». Veremos si exista alguna interacción entre ellos.

A poco más de dos días de la celebración de AEW Dynasty, evento previsto para el domingo 21 de abril desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU), he aquí su menú luchístico.

[ZERO HOUR]

