Ya se veía venir. Ocurrió con el Campeonato de Peso Crucero NXT, luego con el Campeonato de Parejas NXT, y ahora le toca el turno al Campeonato Intercontinental. Todo, debido al impacto del coronavirus en la maquinaria de WWE, bien por imposibilidad de desplazamiento, caso de Jordan Devlin y Pete Dunne, o bien por una cuarentena voluntaria, caso de Sami Zayn.

El canadiense lleva sin subirse a un ring desde las grabaciones de WrestleMania 36, cuando tras esta defensa ante Daniel Bryan, decidió quedarse en casa hasta que la pandemia remita, siguiendo los pasos de Roman Reigns. Más allá de ser despojado del oro, veremos si hay repercusiones para él en cuanto a su relación con la cúpula directiva de WWE, pues ya venimos comprobando que esa cacareada voluntariedad de asistir a las grabaciones, según Triple H, tiene su letra pequeña.

McMahonlandia ya ha anunciado un torneo que definirá al sucesor de Sami Zayn, sin desvelar los participantes. Así que mientras tanto, quien escribe les propone tres nombres que podrían servir de nuevo monarca Intercontinental.

► El Campeonato Intercontinental WWE tras Sami Zayn

Daniel Bryan

Fue derrotado injustamente por Zayn en WM 36, debido a las intervenciones de Cesaro y Shinsuke Nakamura, por lo que Bryan cuenta con los credenciales para, cuanto menos, formar parte de dicha justa. "The American Dragon" ya portó este oro en 2015, y al igual que Zayn tuvo que dejarlo vacante, aunque debido a los motivos médicos que hicieron que colgase las botas.

Por popularidad, resultaría otra opción muy lógica, pese a que "The Charismatic Enigma" ya no tenga la capacidad atlética de antaño. El menor de los Hardy también sabe lo que es tener el IC alrededor de su cintura, y en cuatro ocasiones; la última hace ya 13 años. Más pronto o más tarde, WWE planea darle un nuevo impulso a Hardy, y aunque tales circunstancias de shows sin público no suponen el mejor escaparate, quizás Hardy consiga adecentar un poco los índices de audiencia.

"The Celtic Warrior" avisó antes de su regreso a las pantallas que buscaría a toda costa el Campeonato Intercontinental, única correa individual de WWE que aún no ha conquistado. Una inclusión en el torneo que nos ocupa junto a Jeff Hardy que propiciaría la continuidad de las hostilidades que se trazaron durante el último episodio de Friday Night SmackDown.