A nadie tomará por sorpresa si se habla del nuevo apodo de Sonya Deville. La verdad es que hasta ahora la luchadora de WWE nunca ha sido reconocida por tal cuestión sino más bien por sus logros en los encordados, que no han sido demasiados, por su alianza con Mandy Rose, así como también ahora por su rivalidad con esta, o por su pasado en las artes marciales mixtas. No obstante, puede que esto cambie más pronto que tarde.

"Ahora que Becky Lynch es mami, es momento de que papi tome el control de la división femenil". De esta manera, Deville se pronunció cuando su compañera irlandesa anunció que pasará un tiempo fuera de acción por su embazado, utilizando para sí misma el apodo "papi" o "daddy", en inglés. La cosa quedó ahí, no se le dio mayor importancia, también porque Rose comentó que nunca nadie se refirió a ella así. Sin embargo, la luchadora va en serio.

Hablando recientemente con The New York Post, Deville o, mejor dicho, "Daddy Deville" comentó:

"Se me ocurrió hace un año respondiendo a un cumplido de Becky Lynch en The Bump. Dijo que yo era la próxima estrella en ascenso. Ella se llamaba The Man y yo sentía que podía ser superior a ella. Y lo que es más grande que ser The Man es ser The Man’s Daddy (el papi del hombre). En ese momento solo estaba intentando subir el nivel y de alguna manera me quedé con ello.