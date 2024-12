Nuevo anuncio de AEW sobre su programación en Max

AEW confirma nuevos detalles en relación a su llegada a la plataforma de streaming Max en 2025 con un reciente anuncio que lanzan mientras los fans esperan con ganas a que la aventura comience el 1 de enero con «The mother of all simulcasts» con la emisión del especial Fight For The Fallen.

Got questions? We’ve got answers ahead of @AEW coming to @StreamOnMax beginning January 1st! pic.twitter.com/ij7xWgpwCm — AEW on TV (@AEWonTV) December 19, 2024

► AEW en Max

Warner Bros. Discovery y All Elite Wrestling (AEW) anunciaron hoy los detalles del inicio de su nuevo acuerdo de derechos mediáticos multiplataforma, que brindará a los fanáticos el acceso más amplio jamás disponible a la programación más popular de AEW.

A partir del miércoles 1 de enero de 2025, las redes y plataformas de WBD seguirán siendo el hogar exclusivo de AEW Dynamite (miércoles en TBS) y AEW Collision (sábados en TNT), y también, por primera vez, transmitirán esos programas en vivo para los suscriptores de Max en los EE. UU.

WBD y AEW recibirán el Año Nuevo, y el nuevo acuerdo, con AEW Dynamite: Fight for the Fallen en TBS y Max a las 8 p.m. ET el miércoles 1 de enero de 2025 desde Asheville, Carolina del Norte. Los fanáticos serán testigos de las secuelas de AEW’s World End en un evento especial de Año Nuevo que beneficiará a las víctimas del Huracán Helene, que impactó severamente el área de Asheville en septiembre de 2024.

El sábado 4 de enero a las 8 p.m., TNT y Max mantendrán la acción en alto con AEW Collision, transmitido en vivo desde el Bojangles Coliseum en Charlotte, Carolina del Norte.

Toda la programación en vivo de AEW que se transmita en las redes de WBD también estará disponible para transmisión en Max y bajo demanda después de su transmisión en vivo. Además, AEW Dynamite, AEW Collision, AEW Rampage y todo el contenido de la biblioteca de eventos de pago por visión de AEW hasta fines de 2024, representando más de 700 horas de acción de AEW, estarán disponibles en Max de manera progresiva. En el lanzamiento, todos los episodios de AEW Dynamite y los eventos de pago por visión del año inaugural de la compañía en 2019 estarán disponibles, así como más de dos meses de la programación más reciente de AEW que se emitió en las redes de WBD (algunos episodios seleccionados estarán disponibles poco después del lanzamiento).

Como se anunció previamente, AEW y WBD también colaborarán para distribuir los eventos de pago por visión en vivo de AEW en Max, con toda la comercialización y promociones de esos eventos PPV exclusivamente centradas en Max. La distribución de PPV de AEW en Max comenzará más adelante en 2025, y se compartirá información adicional y precios en los próximos meses.

La incorporación de la popular programación de AEW en Max se suma a una oferta ya sólida de programación en vivo disponible para los suscriptores en los EE. UU., incluyendo CNN Max — una transmisión de noticias en vivo 24/7 que presenta noticias en vivo y programación, además de reportajes en profundidad sobre las noticias más importantes de cada día del equipo global de noticias de CNN; y el complemento B/R Sports Add-on de Max, que ofrece cobertura en vivo de la temporada regular y postemporada de la NBA, NHL y MLB, juegos de baloncesto universitario incluyendo el Campeonato de Baloncesto Masculino de la División I de la NCAA, partidos de fútbol de las selecciones nacionales masculina y femenina de los EE. UU., juegos selectos de fútbol americano universitario de los Playoffs de Fútbol Universitario, eventos mundiales de ciclismo y, a partir de 2025, Unrivaled, NASCAR, tenis de Grand Slam con Roland-Garros, y más deportes universitarios, incluyendo juegos de baloncesto universitario masculino y femenino de las conferencias Big 12 y BIG EAST.