Nueve mexicanas aparecen en el PWI 250

El listado anual PWI Women’s 250 2025, publicado por Pro Wrestling Illustrated, volvió a encender el debate entre los aficionados a la lucha libre. Este ranking, que evalúa desempeño, logros, influencia y actividad de las mejores gladiadoras del mundo, coronó a Mercedes Moné como la número uno, seguida por Toni Storm y Saya Kamitani. Sin embargo, el foco también está en las representantes mexicanas que lograron figurar en esta prestigiosa lista.

La publicación reconoce a las luchadoras que destacaron entre julio de 2024 y junio de 2025, tomando en cuenta récords, campeonatos, proyección internacional y consistencia sobre el ring. En ese contexto, nueve mexicanas lograron abrirse paso en un panorama cada vez más competitivo, dejando su huella en distintas empresas nacionales e internacionales.

► Las mexicanas mejor posicionadas

El listado presenta a figuras de distintas generaciones, estilos y trayectorias que reflejan la diversidad del talento femenino nacional:

► Sólo mexicanas en la lista de 250 luchadoras

La presencia de solo nueve mexicanas en un listado de 250 luchadoras plantea varias lecturas. Por un lado, resalta la necesidad de mayor visibilidad internacional y marca como la propia PWI casi no ve al talento mexicano. Sin embargo. Aunque algunas de las luchadoras han sido importantes este año y se ganaron su sitio.