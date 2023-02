Son tantas las preguntas que tenemos cada vez que tenemos noticias de que se está preparando un nuevo videojuego de la WWE… Y entre ellas hay algunas que siempre miramos con especial atención, como si habrá novedades visuales en los movimientos de las Superestrellas. O qué luchadores y luchadoras van a formar parte del elenco. En muchos casos lo sabemos de haber estado siguiendo la actualidad de la compañía, pero en otros tantos no, en especial cuando se trata de regresos o despidos recientes o de nombres del pasado.

► Nuevas Superestrellas añadidas al WWE 2K23

Tirando del mismo hilo, WWE Games acaba de dar a conocer a cinco Superestrellas que estarán en el videojuego WWE 2K23. Cuatro de ellos encajan en lo mencionado: Cody Rhodes como retorno y The Bella Twins, Kurt Angle y Molly Holly como guerreros del pasado que ya no trabajan en lo encordados. Es interesante también el caso de Zelina Vega, pues su nombre es Queen Zelina, así que será jugable a través de personaje que tenía antes, cuando fue Queen of the Ring o Campeona de Parejas WWE y no como es ahora con Legado del Fantasma.

New faces are joining #WWE2K23 👀 👯‍♀️ Bella Twins

🏅 Kurt Angle

👑 Queen Zelina

🇺🇸 Cody Rhodes

🙌 Molly Holly Which Superstar are you most excited about? Pre-order today! https://t.co/j1rIrmKhXb #EvenStronger pic.twitter.com/EpGpjQ0BoA — #WWE2K23 (@WWEgames) February 7, 2023

El WWE 2K23 no saldrá a la venta hasta el 17 de marzo por lo que todavía quedan muchos días en los que podemos conocer muchas novedades. De hecho, todavía no se han lanzado imágenes sobre los movimientos, aunque sí algunos videos que muestran la jugabilidad. Continuaremos informando en Súper Luchas a medida que tengamos más información sobre el videojuego.

¿Tienes ganas de jugar al WWE 2K23?