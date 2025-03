Nuevas actualizaciones en el cartel de AEW Revolution 2025

AEW está logrando que Collision vuelva a lucir como un show imperdible para quienes siguen su producto. Evidencia de ello son los anuncios sobre eventos de pago por visión realizados en este programa, cuando antes estas confirmaciones se reservaban casi íntegramente para Dynamite. Y ayer, se produjeron varias de cara a Revolution.

Tras recibir un brutal ataque de parte de Mariah May la semana pasada, Toni Storm apareció muy digna en su cama con un collarín, y dijo que el duelo titular contra la inglesa no tendrá descalificaciones, conteos fuera del ring, ni «rope breaks», y las cuentas de tres podrán hacerse en cualquier lugar de la arena. Así, cree Storm, ambas tendrán un «final hollywoodiense».

Mientras, la «Zero Hour» de Revolution quedó inaugurada: Big Boom AJ, Orange Cassidy y Mark Briscoe se medirán a Johnny TV y MxM Collection. El otrora John Morrison armó el duelo al recordar que meses atrás, AJ faltó el respeto a Mansoor y Mason Madden.

Y todo apunta a que The Hurt Business defenderán en Revolution el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante The Outrunners, luego de la victoria de estos sobre Murder Machines el miércoles. Sin embargo, la empresa aún no lo ha hecho oficial.

Dentro de siete días, el 9 de marzo, desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles (California, EEUU), tendrá lugar AEW Revolution 2025, con un cartel que de momento se presenta de la siguiente manera.

[ZERO HOUR]

#AEWRevolution: ZERO HOUR

Sunday, March 9@cryptocomarena Los Angeles

LIVE on PPV 8e/5p



Trios Match



After a challenge from @TheRealMorrison + MxM (@suavemansoor + @GREATBLACKOTAKU), @ajbefumo has recruited @orangecassidy + @SussexCoChicken for AEW Revolution: Zero Hour! pic.twitter.com/kKCR4tB96z