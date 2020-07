A finales de 2019, durante la convención WrestleCade, Arn Anderson fue preguntado acerca de qué nombres escogería para construir una nueva versión de los Four Horsemen. Y el "jinete" original mencionó a Cody Rhodes, los por entonces The Revival y Braun Strowman.

Descartando a Strowman por su pertenencia a WWE, los otros nombres pueden ahora interactuar en AEW, tras la llegada de los hoy FTR a la casa de Tony Khan.

Cash Wheeler y Dax Harwood han lanzado varios guiños, no sé si con verdadero sentido de avance o por puro juego, sobre la posibilidad de formar parte de unos Four Horsemen 2.0. De hecho, poco después de aterrizar en Jacksonville, se tomaron esta instantánea junto a Anderson y Tully Blanchard.

No obstante, bajo una entrevista de hace un par de semanas, "The American Nightmare" pareció distanciarse de la posible reforma de un grupo que años atrás fue enemigo de su padre. ¿Maniobra de distracción?

«Me encanta tener a Double A y saber que Arn ha tenido algunas conversaciones con Tony Khan y FTR. Y sé que Shawn Spears ha tenido algunas conversaciones con FTR. Así que tengo curiosidad por ver hacia dónde va todo esto, pese a que mi nombre también se mencione».

Four Horsemen en AEW

► The "Hangman" Horsemen

A cambio, AEW quiere que dirijamos nuestras miradas hacia "Hangman" Page. El vaquero fue visto en Fight for the Fallen tomando un trago con FTR mientras los tres veían el combate que The Elite disputó contra The Jurassic Express, donde se insinuó un paso al bando rudo de Kenny Omega.

Y en el último episodio de 'Being The Elite', esta posible futura alianza siguió vendiéndose. Page busca a FTR para agradecerles que estos le ayudaran a salir sano y salvo del ataque de The Dark Order en el más reciente AEW Dynamite, y a continuación, les ofrece ir a tomar una copa al bar del hotel. Invitación que Wheeler y Harwood aceptan de buena gana. Al dirigirse hacia allí, Page se encuentra con Brandon Cutler y le avisa de que no diga nada a The Young Bucks.

El próximo miércoles quizás haya algún avance en esta historia que, acabe o no en una reforma de los Four Horsemen, sí que tiene una directriz clara: la definitiva ruptura de Page con The Elite.

