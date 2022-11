El episodio de SmackDown de este viernes tendrá como plato fuerte la lucha por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE entre The Usos y The New Day, que además determinará si los actuales campeones podrán romper el récord de 483 días consecutivos como monarcas de la división, que fuera impuesto en el 2016 por The New Day, quienes precisamente tendrán en sus manos la difícil misión de proteger su histórico registro.

► Tres combates están anunciados para WWE SmackDown

Además del combate ya referido, WWE ha anunciado otros encuentros para su cartel de este viernes, destacándose una nueva lucha multitudinaria entre Lacey Evans, Sonya Deville, Shotzi, Liv Morgan, Xia Li y Raquel Rodríguez. La ganadora de este combate obtendrá una oportunidad por el Campeonato Femenil SmackDown, hoy en manos de Ronda Rousey, y quien en su última defensa derrotó a Emma, hace un par de semanas.

TOMORROW NIGHT on #SmackDown, who will secure a championship opportunity against @RondaRousey? pic.twitter.com/vV4Oo2Kk8a — WWE (@WWE) November 11, 2022

«MAÑANA POR LA NOCHE en SmackDown. ¿Quién se asegurará una oportunidad titular contra Ronda Rousey?»

Además, WWE también anunció que la lucha previamente pacatada entre Shinsuke Nakamura y Santos Escobar ahora será un combate de la primera ronda en la Copa Mundial SmackDown. Recordemos que el ganador de dicha tendrá una oportunidad en el partido por el Campeonato Intercontinental de Gunther.

Con estos añadidos, el cartel para el programa de WWE SmackDown de este viernes queda como sigue:

CAMPEONATO INDISPUTABLE DE PAREJAS WWE

The Usos (c) vs. The New Day

RETADORA NÚMERO UNO AL CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Raquel Rodríguez vs. Shotzi vs. Liv Morgan vs. Lacey Evans vs. Xia Li vs. Sonya Deville

COPA MUNDIAL SMACKDOWN – PRIMERA RONDA

Shinsuke Nakamura vs. Santos Escobar