Durante el último Monday Night Raw, en su segmento inicial, Becky Lynch dio un gran anuncio, que resultó una confirmación de los rumores de su embarazo, que habían circulado horas antes. Por este motivo, la ahora ex Campeona Raw indicó que se alejará por un tiempo de los encordados, y cedió su Campeonato a Asuka, ganadora del maletín en Money in the Bank el último domingo.

► Nueva mercadería de Becky Lynch ya está a la venta

Si bien la ausencia de Becky Lynch deja un vacío en la compañía, quizás este sea el momento más oportuno para que la irlandesa pueda vivir una nueva etapa como mamá. "Sacrifica" su título, es verdad, pero el anhelo de ser mamá es algo más importante para ella y, en un momento como este donde su presencia o ausencia no genera un impacto significativo en los Ratings por la ausencia de público, puede ser una oportunidad perfecta para que WWE pueda desarrollar una nueva estrella para que lidere la división femenil y pueda verse las caras con la futura mamá, si es que decide volver.

En nuestra publicación del 3 x 3 de Raw, habíamos resaltado como el hecho más destacado por el lado bueno, el segmento de Becky Lynch. La selección puede ser debatible, pero resultó siendo un momento único y emotivo, y lo titulamos: "The Man ahora será The Mom". Precisamente, WWE también ha decidido hacer uso de este juego de palabras para que la ex Campeona Raw tenga una última mercadería antes de su salida temporal.

Por ello, WWE Shop ha sacado a la venta dos nuevas camisetas con motivo de festejar el embarazo de la irlandesa. En una de ellas tiene la leyenda "The Mom" en su parte frontal, con el mismo diseño de otra camiseta que salió a la venta anteriormente con la frase "The Man".

La otra camiseta, tiene la frase "The Man", similar a la anterior, pero en la letra N solo se ve el contorno, lo que hace que en primera instancia se pueda leer "The Ma".

De acuerdo al sitio oficial de WWE Shop, actualmente esta nueva mercadería de Becky Lynch solo se puede comprar bajo la modalidad de preventa, ya que tiene una fecha estimada de disponibilidad para el 5 de junio próximo.

Lynch, por supuesto estuvo de acuerdo con la idea de la venta de las camisetas y dice que será "para una buena causa".

Can't even be mad at it cause I need formula money. https://t.co/mkABjAn4Pf — The Man (@BeckyLynchWWE) May 12, 2020