Nueva lucha de duplas para AEW Dynamite - Cartel actualizado

Como más reciente añadido del cartel, una nueva lucha de duplas para AEW Dynamite tendrá lugar entre Best Friends y Santana & Ortiz

Mientras la situación epidemiológica en Estados Unidos no mejore, All Elite Wrestling deberá seguir poniendo todos sus esfuerzos en presentar unos shows semanales que no dejen de entusiasmar a sus seguidores, pese a la falta de público. Tanto tiempo llevan ya bajo esta dinámica, de hecho, que casi han realizado la misma cantidad de episodios de Dynamite bajo esta coyuntura que antes de la COVID-19.

Camino a All Out 2020 (5 de septiembre), para iniciar el mes de agosto, AEW presentará otro jugoso menú de su programa semanal, y que mediante varios puntos, ya está generando bastante expectación. Principalmente tres.

El primero, una nueva defensa de Jon Moxley del Campeonato Mundial AEW, esta vez ante Darby Allin, otro consentido de la afición. Si bien parece claro que "Mox" no perderá su cetro e irá contra MJF en All Out, seguro que el combate en sí resulta notable y propicia un catalizador interesante; quizás el paso al bando rudo de Allin o la concreción de un combate contra Brian Cage/Ricky Starks.

En segundo lugar, la aparición de Eric Bischoff —confirmada por el Wrestling Observer— como moderador del particular debate que protagonizarán Chris Jericho y Orange Cassidy previo a su duelo de la semana que viene.

Y como tercero en discordia, el debut competitivo de Matt Cardona, haciendo equipo con su buen amigo Cody para medirse a John Silver y Alex Reynolds de The Dark Order. Recordemos que el acuerdo Cardona-AEW se limita por ahora a cinco implicaciones.

► Sacando músculo de su mejor división

Pero habrá un segundo encuentro de duplas el miércoles: Santana y Ortiz vs. Best Friends.

Lo que conforma el siguiente cartel.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Darby Allin

Cody y Matt Cardona vs. John Silver y Alex Reynolds

The Elite y FTR vs. The Dark Order

Debate entre Chris Jericho y Orange Cassidy

Discurso de MJF

Best Friends vs. Santana y Ortiz

AEW Dynamite (29 de julio 2020) | Moxley y Allin vs. Cage y Starks

