Nueva lucha concretada para WWE NXT Battleground

Tener bastantes campeonatos a tu disposición siempre te garantiza poder armar encuentros sin demasiado esfuerzo creativo, con la simple validez de que suponen defensas titulares, requisito sine qua non para un show notorio. Pero WWE NXT Battleground 2025 también presentará cuanto menos, un combate sin oros de por medio.

Y aquí sí hay bastante historia detrás: la que protagonizan Tony D’Angelo y Channing «Stacks» Lorenzo desde que este traicionara al primero en Stand & Deliver, provocando la derrota de The Family ante DarkState. Anoche, durante el episodio semanal de NXT, tales hostialidades alcanzaron un punto de no retorno, cuando D’Angelo, creyendo que Lorenzo había encontrado la casa donde se refugiaba Adriana Rizzo, fue hacia allí. Pero Lorenzo lo esperaba y pudo sorprenderlo, dejándolo maltrecho y avisándole que el final de su familia llegaría en Battleground.

Poco después, WWE hizo oficial el duelo, que veremos si acaba por tener alguna estipulación especial.

Seguidamente, así queda por ahora el menú que tiene en agenda WWE para Battleground el próximo 25 de mayo desde el Yuengling Center de Tampa (Florida, EEUU).

«At Battleground, I finish The Don and put an end to The D’Angelo Family once and for all!»@Stacks_WWE just blindsided @TonyDangeloWWE and promises to end him for good at #WWEBattleground…#WWENXT pic.twitter.com/1pXSWvgrtM