Nueva camiseta de Penta de venta en WWE Shop

El Universo WWE ya puede vestirse con el espíritu de ¡Cero Miedo! gracias al lanzamiento de la primera camiseta oficial de Penta en WWE Shop, una pieza que celebra el arribo del enmascarado mexicano a la empresa con un diseño que refleja toda su intensidad.

► Detalle de la nueva camiseta de Penta

La camiseta, de color negro, presenta en el frente una impactante imagen de Penta, con su pose carasteristica, en la espalda destaca una imagen estilizada de su icónica máscara. El diseño combina tonos blancos y rojos sobre el fondo oscuro, logrando un contraste poderoso que resalta la estética del luchador.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

El lanzamiento llega justo cuando Penta continúa consolidando su papel dentro del Universo WWE, convirtiéndose en una de las incorporaciones más comentadas del año. Con esta camiseta, el gladiador da un paso más en su expansión dentro del mercado global, llevando su lema de “Cero Miedo” a los fanáticos de todo el mundo.

Más que una simple prenda, esta camiseta representa un símbolo del poder, la identidad y la actitud que Penta ha construido a lo largo de su carrera —ahora, bajo los reflectores de WWE.