Nueva aparición de Andrade posWWE confirmada

Sin que la polémica se haya zanjado todavía, confirmamos cuál será otra aparición pública de Andrade después de su salida de la WWE. Otra porque «El Ídolo» luchará en The Crash el 3 de octubre.

En esta ocasión, conocemos la información a través de nuestros compañeros de Fightful.

► Andrade aparecerá en House of Glory

Fightful Select ha confirmado la primera aparición anunciada de Andrade en Estados Unidos tras su salida de WWE.

House of Glory nos envió lo siguiente:

Sábado 15 de noviembre – Suffolk Credit Union Arena – Long Island, NY

Queens, NY – La historia de la lucha libre se hará cuando House of Glory (HOG), en colaboración con Big Event EXS, presente SUPERCLASH el sábado 15 de noviembre en vivo desde el Suffolk Credit Union Arena en Long Island, NY. El mundo de la lucha está en ebullición, ya que la superestrella internacional Andrade hará su tan esperado debut en HOG en esta noche histórica.

Un talento generacional cuyos logros como campeón abarcan todo el mundo, Andrade ha redefinido lo que significa ser un competidor de clase mundial. Su debut en HOG no es solo una aparición, sino el inicio de un nuevo capítulo tanto para Andrade como para House of Glory. Los fanáticos pueden esperar que Andrade traiga su intensidad característica, precisión inigualable y carisma indiscutible al ring de HOG por primera vez.

¿Pero quién se atreverá a enfrentarlo? Ya circulan rumores de que una de las grandes figuras de HOG —o tal vez otra estrella global— estará esperando para poner a prueba a Andrade en su debut. ¿Será un choque con un campeón vigente? ¿Un combate soñado que lleva años gestándose? Una cosa es segura: el primer oponente de Andrade en HOG marcará la pauta para una noche inolvidable en SUPERCLASH.

SUPERCLASH está destinado a ser una de las noches más grandes en la historia de HOG. Las estrellas se alinean, la expectativa está más alta que nunca, y el debut de Andrade garantiza que el 15 de noviembre será recordado como un punto de inflexión para la lucha profesional en Nueva York.

¡LOS BOLETOS YA ESTÁN A LA VENTA EN HOGWRESTLING.NET!

El mundo estará mirando cuando Andrade pise un ring de HOG por primera vez. No te pierdas la historia en construcción en SUPERCLASH.

