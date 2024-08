El contrato de los Lucha Brothers con AEW concluye este verano, y el destino de Rey Fénix y Penta el Zero M podría estar en WWE, según lo que ha trascendido en las últimas semanas, a raíz de las declaraciones de este último. No obstante, todo es una especulación en este momento, y Tony Khan seguramente intente renovarlos.

Mientras todavía surgen especulaciones en torno al dúo mexicano, Fightful Select dio cuenta de un nuevo informe recientemente, en el que menciona que si bien AEW ha estado buscando volver a firmar a Penta y Fénix, el proceso siguió siendo retrasado por los propios Lucha Brothers, lo cual ha llevado a los miembros de AEW a concluir que los ex Campeones Mundiales de Parejas AEW no estaban buscando volver a firmar con la empresa de Tony Khan y buscarían probar algo en la agencia libre.

El informe da cuenta de que dentro de la WWE habrían confirmado que ha habido discusiones sobre traer a los Lucha Brothers, versión que parece corroborarse con aquellos cercanos a los luchadores mexicanos, llegando incluso a decir que recibieron una oferta preliminar de la promoción. Adicionalmente se menciona que los Lucha Brothers están buscando ser traídos como un paquete a la WWE, y que si se llega a un acuerdo, preferirían pasar por alto NXT y dirigirse directamente al elenco principal, aunque obviamente del lado de la WWE no hay ningún tipo de información que confirme o desmienta lo previamente expuesto.

De cualquier manera, lo que sea que depare el futuro para Rey Fenix y Penta el Zero M, seguramente se develará muy pronto teniendo en cuenta que sus contratos con AEW expirarán pronto. Ahora, en un dato no menor, los ex Campeones Mundiales de Parejas AEW aún no tienen un hueco hasta el momento en el PPV AEW All In 2024, a desarrollarse el 25 de agosto próximo.

THE BEST TAGTEAM IN ALL UNIVERSE, YOU, YOU AND YOU 🫵🏻 👉🏻 KNOW IT, ALL YOU KNOW IT, FROM MÉXICO 🇲🇽 THE LUCHA BROTHERS! #AN1M0 pic.twitter.com/WMQNSuo40d

— REY FENIX👑MexaKing (@ReyFenixMx) August 7, 2024