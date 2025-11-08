NTWE vuelve hoy a la carga con nueva edición de Evolution Destiny

NTWE nos remitió la siguiente nota de prensa. Agradecimientos a sus responsables.

Este sábado 8 de noviembre a las 18:30 tendrá lugar Evolution Destiny, el próximo evento de la asociación gaditana NTWE. Desde su local en Calle Platinos no2 de Jerez de la Frontera podrán disfrutar de los mejores combates al módico precio de 5 euros por entrada.

Torneo por el Campeonato de Gades

Debido a una lesión de Judas, el cinturón ha quedado vacante y ocho luchadores pelearán en la primera ronda del torneo para coronar al próximo campeón de Gades. Jaylen Ryan vs. Snyder, William Mauga vs. Jake Koby, Galba vs. Gus McKenzie y Blaze vs. Theo Marttovi serán los enfrentamientos que podrán verse el sábado en Evolution Destiny.

Campeonato Máximo de la NTWE, Último Hombre en Pie: Damocles (c) vs. Michael Cross

La victoria del guerrero neoclásico en Royal Cup fue muy celebrada por todo el mundo… Excepto por el ahora ex-campeón, Michael Cross y su fiel mánager, Carlos Starr. El ídolo malagueño busca venganza en una lucha donde el ganador deberá incapacitar a su rival hasta la cuenta de diez.

Todo eso y alguna sorpresa es lo que depara el primer evento bajo el nuevo mandato de Mona Ortega, la nueva presidenta de la NTWE. Recuerda que puedes encontrar más información sobre la NTWE y sus próximos eventos en sus redes sociales: Instagram, Youtube, Tik Tok y X.