NTWE presenta hoy nueva edición de su Royal Cup

NTWE nos remitió esta semana la siguiente nota de prensa. Agradecimientos a sus responsables.

La asociación gaditana de lucha libre vuelve del verano con fuerzas el próximo viernes 26 de septiembre a las 18:00, presentando su evento más icónico: Royal Cup. NTWE vuelve a la sala Box en Chiclana de la Frontera, donde el público podrá disfrutar de los mejores combates en un show cargado de sorpresas. Como de costumbre la entrada será gratuita, con el espectador pudiendo aportar lo que estime al finalizar el show.

Campeonato de Gades: Judas © vs. Solo Paul vs. Orión

Fue en la edición de 2024 cuando el campeonato de Gades se puso en juego por primera vez en la batalla real. El campeón desde entonces ha sido Judas, que en esta ocasión se verá las caras contra dos luchadores madrileños: El gigante amistoso, Solo Paul, y el funcionario, Orión.

Combate sin reglas donde el control de la NTWE está en juego: Blaze vs. Vincent

Mona Ortega será el árbitro oficial de esta lucha donde además, Blaze pone en juego su máscara. Todo está en juego en una lucha que lleva cociéndose a fuego lento desde el año pasado en Royal Cup, donde Vincent traicionó al príncipe aéreo costándole el campeonato máximo ante Michael Cross.

Batalla real por la Royal Cup

Uno de los combates favoritos de los fans de la NTWE, donde dos luchadores comienzan en el ring y cada sesenta segundos un nuevo luchador se une a la contienda. El ganador se alzará con la copa que permite retar a un título a su elección en el momento que escoja. Entre los luchadores confirmados encontramos a Curro Godoy, Jake Koby, Damocles o Albert B. Gold.