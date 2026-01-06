NTWE nos remitió la siguiente nota de prensa. Agradecimientos a sus responsables.

La asociación gaditana de lucha libre NTWE comienza 2026 con Resistance, su primer show, desde el Centro Box de Chiclana de la Frontera, este viernes 9 de enero. Las semifinales del torneo por el campeonato de Gades, el debut del luchador portugués Michael Stu y un combate por el campeonato máximo serán los platos fuertes de un evento que empezará a las 18:00 y cuya entrada será gratuita.

Semifinal del Torneo por el Campeonato Gades: Jake Koby vs. Jaylen Ryan

La bestia ucraniana derrotó a Mauga en primera ronda, pero ahora deberá verse las caras con uno de los veteranos de la NTWE: Mr. Tinder. Acostumbrado al oro, Jaylen buscará empezar el año con una victoria que lo dejé más cerca del campeonato Gades.

Semifinal del Torneo por el Campeonato Gades: Galba vs. Manny Martínez

La segunda semifinal iba a tener representación sevillana y malagueña. Por un lado tenemos al Heredero del Imperio, que viene de derrotar a Gus McKenzie, y por el otro el primer campeón de Ichiban, que venció a Blaze en Evolution Destiny. Sin embargo, Theo no podrá competir el viernes y su sustituto será un debutante que viene pisando fuerte: Manny Martínez.

Lucha para ser retador en Heroes Day: Blaze vs. Michael Stu

Directo desde Portimao llega la mitad de los campeones de parejas de WrestleFest, Michael Stu. Su rival será el ex campeón máximo Blaze, una de las estrellas más queridas de la NTWE. El ganador peleará contra Damocles en Heroes Day.

Damocles pondrá en juego el Campeonato Máximo de la NTWE

Si quiere llegar como campeón a Heroes Day, el guerrero neoclásico deberá enfrentar a la persona que lleva semanas enviándole misteriosas cartas. El propio Damocles parece decidido a descubrir la identidad de esta persona en Resistance, ¿tendremos nuevo campeón o saldrá airoso de esta batalla?

