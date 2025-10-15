Por Drago José

La empresa New Professional Wrestling está de pláceme al celebra 6 años de llevarle al fanático lucha libre profesional cuando este Viernes 17 de Octubre 2025 presente el evento Génesis 6to. Aniversario en el coliseo Samuel «Sammy» Rodríguez en el municipio de Aguas Buenas desde las 8:05 de la noche.

En la lucha estelar y directamente desde la WWE y Triple AAA en México regresa el Psycholoco, Psycho Clown para enfrentarse al nuestro El Cuervo de Puerto Rico.

Lucha ordenada por el presidente de la NPW, Oscar Pagan y por campeonato peso completo de la NPW

El Niche defiende ante La Marca, Pedro Portillo |||

Lucha de riña

El Prototipo, Anthony Robert se enfrenta a Macho Navarro

Lucha de eliminación en parejas, participarán:

Los Más Racing v.s. Rodrigo García Y Duke Dominicano v.s. Los Chinchorreros v.s. The Bone Brothers

Triple amenaza por el Campeonato de Puerto Rico

Frank Rivera v.s. Conde Dávalos v.s. Hijo del Enigma

Encadenados

Black Skeletor se mide a Mass Murder acompañado por el Hombre del Destino

En Revancha

Jungle Z se enfrenta a Jovanissi

Ring Side $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 11 entran libre de costo acompañados por un adulto.

Los boletos los puedes adquirir pagando vía ATH MÓVIL al 787-384-6733 (Humberto Pagan) en el mensaje deja tu nombre y cantidad de boletos.

NPW Génesis 6to. Aniversario este Viernes en Aguas Buenas y recuerda que en NPW es….. 𝐃𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐝𝐞r….