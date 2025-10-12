NPW: Este Viernes llega Psycho Clown frente al Cuervo en Puerto Rico



(San Juan, Puerto Rico. Viernes, 10 de Octubre de 2025) – La empresa NPW (New Professional Wrestling) presenta su próximo evento ANIVERSARIO GENESIS, este Viernes 17 de Octubre del 2025 en el Coliseo Sammy Rodriguez en Aguas Buenas desde las 8:00 de la noche.

En el evento estelar directamente desde la empresa WWE/AAA de México, haciendo su regreso a Puerto Rico, el Psicópata del Ring, Psycho Clown se enfrenta al Cuervo de Puerto Rico.

También estará en juego el campeonato máximo de la NPW, cuando, El Niche defienda ante, “La Marca” Pedro Portillo III. Ademas en una lucha de riña, “El Macho” Navarro se enfrenta al “Prototipo” Anthony Roberts. El evento cuenta con siete encuentros, donde también en una triple amenaza por el campeonato de Puerto Rico, tendremos al Hijo del Enigma, Frank Rivera y El Conde Davalos.

Los boletos los puedes adquirir el mismo día del evento ó vía ATH MOVIL al 787-384-6733 (Humberto Pagan).

Ring Side $30.00

Entrada General $20.00

Menores de 11 años Gratis acompañado por un adulto solo en entrada general.

Búscalos bajo PRWA en NPW en Facebook y NPW en Instagram