NPW: El ex-WWE Kalisto llega tras el Campeonato de la empresa este Sábado

Por Drago José

La empresa New Professional Wrestling (NPW) presenta su primer evento del 2026, La Reconquista, éste Sábado 24 de Enero 2026 en la cancha bajo techo Juanito Cabello en la ciudad de la eterna primavera, Cidra desde las 8:00 de la noche

Por el Campeonato Peso Completo de la NPW

El ex – WWE y AEW, el Samuray del Sol, Kalisto reta a el Niche

En un Mexican Death Match

«El Prototipo» Anthony Robert contra Macho Navarro

Por el Campeonato de Puerto Rico de NPW

Modo Bestia (Enyel) reta a Estrella Irizarry

Reto Especial

Rodrigo «Peligro» García se mide al Conde Dávalos

Batalla en parejas

Los Chinchorreros se enfrentan a Black Skeletor y Frank Rivera

Y otros super encuentros.

Ringside $25.00 dólares, Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 12 acompañados de un adulto entran libre de costo, como cortesía de la administración municipal de Cidra y su honorable alcalde Delvis Pagan Clavijo.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la New Professional Wrestling.

Recuerda que en NPW…. Todo Puede Suceder.