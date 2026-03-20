NPW: Cruzando la Linea Mañana Sábado en Aguas Buenas – «El Fenómeno» BJ frente a Niche por el Oro

(San Juan, Puerto Rico) – La empresa NPW (New Professional Wrestling) presenta su próximo evento CRUZANDO LA LÍNEA, este Sábado 21 de Marzo del 2026 en el Coliseo Samuel “Sammy” Rodriguez en Aguas Buenas desde las 8:30 de la noche.



En el evento estelar de la noche por el Campeonato Mundial de la NPW, El Niche defiende ante el agente libre más cotizado en la lucha libre boricua, “El Fenómeno” BJ.



También en otra super estelar, El “Prototipo” Anthony Roberts se enfrenta a Action Jackson en un encuentro arreglando cuentas. También Modo Bestia tendrá de frente a Macho Navarro en una lucha sin descalificación y otros super encuentros.



Los boletos los puedes adquirir el mismo día del evento ó vía ATH MOVIL al 787-384-6733 (Humberto Pagan).

Entrada General $15.00

Menores de 11 años Gratis acompañado por un adulto solo en entrada general.



Búscalos bajo PRWA en NPW en Facebook y NPW en Instagram