El Salón de la Fama de la Lucha Libre Profesional Japonesa (NPH por sus siglas en japonés) celebró por segundo año consecutivo su evento de inducción al salón de la fama y una función especial.

Antes del inicio del evento, se llevó a cabo la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama, en esta ocasión, el fallecido Masa Saito, y los legendarios Great Kojika y The Great Kabuki fueron los tres nombre exaltados. A nombre de Masa Saito, fue su esposa quien recibió la plática conmemorativa.

Tras la ceremonia de inducción, se efectuó el toque de los 10 gongs en memoria de Antonio Inoki. Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, Kyohei Wada y Shiro Koshinaka se unieron a los exaltados para dicho memorial. Fujinami portó una foto del legendario Inoki, por cuya iniciativa existe el Salón de la fama.

A continuación, se llevó a cabo una charla entre Tatsumi Fujinami y Riki Choshu, platicando algunas anécdotas que vivieron con Antonio Inoki.

Con 73 años de edad, Yoshiaki Fujiwara se hizo presente conduciendo a su equipo (Masayuki Kono y TAKA Michinoku) a la victoria, pasando sobre la tercia de Mitsuya Nagai, Shigehiro Irie y Soma Watanabe.

En mano a mano, Jake Lee de AJPW se confrontó con Kengo Mashimo de 2AW. Ambos luchadores se reencontraron sobre el ring luego de cinco años. Sin embargo, transcurrieron los veinte minutos pactados y no hubo vencedor, por lo que se decretó un empate. Los dos acordaron volver a enfrentarse muy pronto.

En el turno estelar, Kento Miyahara, Kota Minoura y Shiro Koshinaka se impusieron a Hideki Suzuki, Madoka Kikuta y Yuma Aoyagi. Fue el actual campeón de la Triple Corona quien dio el triunfo a su tercia.

Los resultados completos son:

NPH «JAPAN PRO-WRESTLING HALL OF FAME ~ LEGACY II», 10.10.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 448 Espectadores

1. Isami Kodaka, Ken Ohka y TAMURA vencieron a LEONA, Oji Shiiba y Ryo Inoue (8:30) con un Figure Four Leg Lock de Kodaka sobre Inoue

2. The Great Sasuke y Ultimo Dragon derrotaron a Koji Kanemoto y Tatsuhito Takaiwa (12:37) con la Magistral de Último Dragon sobre Takaiwa.

3. Naoya Nomura venció Hikaru Sato (9:56) con un Boston Crab.

4. Masayuki Kono, TAKA Michinoku y Yoshiaki Fujiwara derrotaron a Mitsuya Nagai, Shigehiro Irie y Soma Watanabe (13:01) con un Boston Crab de Kono sobre Watanabe.

5. Jake Lee vs. Kengo Mashimo – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

6. Kento Miyahara, Kota Minoura y Shiro Koshinaka vencieron Hideki Suzuki, Madoka Kikuta y Yuma Aoyagi (24:27) con un Shutdown Suplex Hold de Miyahara sobre Aoyagi.