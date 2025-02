Novedades sobre la semana de WWE WrestleMania 41

WWE tiene programado WrestleMania 41 para los días sábado 19 y domingo 20 de abril en el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). El show en sí mismo es el mayor del calendario anual pero a su alrededor va a ser también una locura todo lo que sucederá. Ya no solo en la propia compañía sino por todas las promotoras independientes que estarán en la ciudad llevando su acción luchística a los fanáticos que quieran disfrutarla.

Pero sigamos en la empresa porque las dos novedades que tenemos tienen relación, por un lado, con las fechas de los shows de ese fin de semana, acerca de lo cual nos informa Dave Meltzer a través del Wrestling Observer Radio:

«Aún no está finalizado, pero parece que podrían hacer seis o siete shows en cinco días. El Hall of Fame podría ser el jueves. Nada está confirmado respecto al Hall of Fame, pero la única fecha libre es el jueves.

Así que el viernes es SmackDown, el sábado por la mañana es NXT Stand & Deliver, el sábado por la noche es WrestleMania, el domingo por la noche es WrestleMania otra vez, el lunes por la noche es Raw, y el martes estarán haciendo o grabaciones de NXT o el show de CW.»

Individual event tickets for #SmackDown, #StandAndDeliver and #RawAfterMania, which will all take place at @TMobileArena during #WrestleMania Week, will go on sale TOMORROW at 11AM ET/8AM PT via https://t.co/toVKd2ydjo!

MORE INFO: https://t.co/avWFBwHKJY pic.twitter.com/WG30ecPPTS

— WWE (@WWE) February 17, 2025