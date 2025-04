Novedades sobre la lesión de Giulia

Durante edición de NXT Roadblock 2025, Stephanie Vaquer se convirtió en doble campeona al derrotar a la japonesa Giulia para convertirse en la nueva Campeona NXT luego de un gran combate, reteniendo además el Campeonato Norteamericano Femenil NXT y logrando sellar su meteórico ascenso luego de llevar solo unos meses en la WWE. Mientras tanto, la ahora ex Campeona rompió el silencio y prometió «volver con fuerza», aunque se especulaba que iba a estar un tiempo ausente debido a una lesión (no ha aparecido en televisión desde entonces).

► Giulia no ha luchado desde WWE Roadblock

Al respecto de la situación de Giulia, Fightful Select ha proporcionado información actualizada sobre la situación de la ex Campeona NXT desde que perdió el título, señalando que el rumor que circulaba en el WWE Performance Center era que había sufrido una lesión de tobillo, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Fuentes de la WWE mencionaron que Giulia ha estado en el WWE Performance Center desde que perdió su título ante Vaquer, pero no ha asistido a ninguna clase ni realizado ninguna actividad física durante sus visitas. Según informes, la WWE espera que Giulia pueda regresar al ring pronto, pero, una vez más, no se ha informado de cuándo.

Previamente se había informado que Giulia lidiaba con dos problemas que contribuyeron a su reciente derrota titular: la lesión antes mencionada (sin tener un dato exacto de cuál es la afectación) y un problema menor con su visado. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, sigue estando en una posición destacada dentro de la WWE y no se descarta su presencia en WrestleMania, considerando que ya tuvo una experiencia previa con el elenco principal en el Royal Rumble de este año, y en algún momento también se rumoró de una posible aparición ya en el elenco principal.