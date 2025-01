Novedades sobre el posible regreso de Asuka

Asuka está inactiva por el momento debido a una lesión en su rodilla que sufrió por primera vez en marzo del año pasado, aunque continuó trabajando con la dolencia hasta WrestleMania 40. Sin embargo, esta lesión no le permitiría participar en el torneo Queen of the Ring y tuvo que someterse a una cirugía de rodilla en junio, permaneciendo inactiva desde entonces, con el resto de Damage CTRL prosiguiendo sin su apoyo.

► ¿Estará Asuka en el próximo Royal Rumble?

Si bien aún no hay información oficial sobre cuándo Asuka regresará al ring, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha dado un adelanto en torno a la recuperación de la ex Campeona WWE, informando que se han presentado planes creativos para su regreso, aunque no todos se han concretado. Precisamente, se indicó que una posible lucha por equipos estaba sobre la mesa, pero finalmente fue desestimada, dejando los planes de regreso de la Emperatriz del mañana aún en el aire, y hasta el momento no hay confirmación de que haya reanudado el entrenamiento en el WWE Performance Center.

Para evitar especulaciones que no vayan a lugar, Fightful también dejó en claro de que no ha existido ningún informe de que Asuka vaya a estar en el Royal Rumble, al menos hasta el momento; sin embargo, existe todavía mucho hermetismo sobre el asunto.

El regreso de Asuka parece ser solo cuestión de tiempo, pero aún se desconoce cómo y cuándo WWE la traerá de vuelta a las pantallas; no obstante, los fanáticos están ansiosos esperando su regreso, mientras la luchadora permanece activa en sus redes sociales.