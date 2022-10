«Parece estar yéndole bastante bien. Las conversaciones que he tenido con él han sido muy, muy buenas. Pienso que el barómetro más importante en todo esto es su esposa, Beth, que está muy supercontenta con sus progresos y el momento en el que se encuentra. Y creo que eso es lo más importante». Esta fue la última actualización que tuvimos hasta ahora sobre la situación de Jeff Hardy en palabras de Matt Hardy. Ello después de saber que el veterano luchador podría no volver pronto a AEW.

► Novedades sobre el juicio contra Jeff Hardy

Todo dependerá del juicio que sus abogados solicitaron atrasar 60 días para poder preparar su defensa adecuadamente. En este sentido tenemos novedades ahora: mañana será la audiencia previa a dicho juicio. Lo confirman nuestros compañeros de PWInsider. El resultado final del proceso legal determinará el futuro, o al menos el siguiente paso, del «Enigma Carismático» en la lucha libre. Así que todos los fanáticos quieren conocerlo para saber cuando podría volver a los encordados.

«Hardy tiene una audiencia previa al juicio por sus cargos relacionados con conducir ebrio en Florida este miércoles 19 de octubre. Como informamos durante el verano, los abogados de Hardy renunciaron a su derecho a un juicio rápido y solicitaron que la audiencia programada para julio se retrasara 60 días para ayudar en su defensa. Este miércoles es la audiencia reprogramada. Según los registros judiciales, se requiere que Hardy comparezca ante el tribunal para la audiencia. Hardy presentó una declaración escrita de inocencia ante el tribunal el 28 de junio».

Esta es la nueva información que tenemos sobre el caso de Jeff Hardy, seguiremos informando en cuanto tengamos nuevos detalles. Mientras tanto, Matt Hardy sigue desarrollando su carrera en All Elite Wrestling. No hace mucho nos hacíamos eco de su comprensión de no tener tanto tiempo en televisión como desearía.

