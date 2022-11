Novedades sobre el futuro de Jake Paul en WWE

Jake Paul hizo su debut en WWE en Crown Jewel 2022 ayudando a su hermano, Logan Paul, contra Roman Reigns. Ambos estaban en desventaja ante The Bloodline pero el boxeador invicto dio una pequeña muestra de lo que puede hacer derribando a The Usos con un puñetazo a cada uno. Desde que «Maverick» comenzó a trabajar en la compañía se viene hablando de si «The Problem Child» podría también hacerlo. Sin duda de lo de ayer en Arabia Saudí fue su primera gran conexión. Ahora, ¿existe algún plan de futuro para él?

De acuerdo a nuestros compañeros de PW Insider, no hay planes en este momento. Por otro lado, señalan también que ambas partes están interesadas en colaborar próximamente.

«Si bien no hay planes concretos actuales, hay mucho interés en ambos lados para hacer algo cuando sea el momento adecuado«.

Al mismo tiempo, hablando con SecondsOut después del evento premium, Jake Paul avisaba de lo que pueden hacer los dos hermanos en WWE:

“The Bloodline, lo que sea hermano. No sé. Ojalá estuviera allí antes para ayudar a Logan pero, quiero decir, Roman Reigns, es genial, es genial, es un gran luchador, pero al final del día, si hacemos esto por un poco más de tiempo, los hermanos Paul serán los campeones de la WWE”.

Recordemos que Logan Paul va a estar un tiempo alejado de la acción luchística después de lesionarse en Crown Jewel. Así que es de suponer que no aparecerán nuevamente en WWE hasta 2023. Veremos entonces si el mayor vuelve individualmente para otra rivalidad o en cambio lo hacen los dos juntos como equipo.

"I'M GETTING IN THE RING!"@jakepaul joined the #WrestleMania Kickoff panel and made quite the scene… 😳 pic.twitter.com/50coG6CcZI

— WWE (@WWE) April 2, 2022